Іспанія

Форвард Атлетіка прокоментував вихід до півфіналу Кубка Іспанії.

Баскський Атлетік напередодні вибив каталонську Барселону з чвертьфіналу Кубка Іспанії за підсумком видовищного овертайму.

Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри нападник "левів" Іньякі Вільямс прокоментував успіх власної команди.

"Таку перемогу я навіть у найкращому сні не міг собі уявити. Усе пройшло просто ідеально.

Ще вчора я не міг і подумати, що вийду на поле сьогодні після дуже важкого психологічного удару в складі національної збірної. Дякую Атлетику за те, що допоміг мені швидко відновитись.

Матч закінчився найкращим чином для нашого клубу, і, як мені здалось, ми були справедливими переможцями за його підсумком.

Як долетів? Усе відбулось дуже швидко. Дорога була тривалою, але я навіть не встиг відпочити, бо дуже хотів бути тут, удома. Навіть якби я не грав, я хотів допомогти команді хоча б у роздягальні.

Ми подолали вже чимало матчів на шляху в Кубку, але всі ці дуелі складались лише з однієї гри. Тепер у нас залишилося два фінали до ще одного, заключного, фіналу, і минулого року ми зупинились саме на цій межі. Цього разу спробуємо її подолати", — заявив ганський фахівець.

Наступний матч баскський Атлетік проведе в гостях у Кадіса в рамках Ла Ліги.