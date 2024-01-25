Іспанія

Важка поразка "жиронців".

У рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії Мальорка змогла сенсаційно здолати Жирону та пробитися до півфіналу турніру. Головний тренер каталонського клубу Мічел прокоментував поразку своєї команди.

"Поразка означає, що ми команда, яка вміє програвати. Є дуже мало команд, які програють так мало і це означає, що ми робимо жорстоку роботу.

У перерві я сказав їм, що ми маємо бути збалансовані. Ми змогли вивернути себе навиворіт, але мені не вистачило вміння потопити суперника.

Ми втратили мрію про півфінал, але ми маємо взяти себе в руки, змиритися і продовжувати боротися за те, щоб бути на вершині Ла Ліги", — заявив іспанський фахівець.

Наразі, Жирона йде на першому місці іспанської Ла Ліги, набравши 52 пункти після 21-го зіграного туру.