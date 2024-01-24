Іспанія

Довбик та Циганков не вберегли Жирону від вильоту з Кубка Іспанії в гостях у Мальорки

Команда Мічела пропустила аж три м'ячі в першому таймі, після чого так і не змогла відігратись навіть за переваги за кількістю гравців на полі.

Мальорка — Жирона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мальорка — Жирона 3:2

Голи: Ларін, 21, Пратс, 28, 35 (пен.) — Стуані, 68 (пен.), Савіо, 90+6



Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Коста (Лато, 65) — Ларін (Настасич, 72), Санчес (Морланес, 80), Маскарель, Д. Родрігес (Коста, 65) — Пратс (Мурікі, 71).



Жирона: Карлос — Арнау (Коуту, 46), Яакобішвілі, Блінд, Гутьєррес (Валері, 60) — Еррера (Довбик, 46) — Циганков (Порту, 60), А. Гарсія, Мартін (Торре, 74), Савіо — Стуані.



Попередження: Дані, Хайме, Раїльйо, Грейф, Коста — Блінд, Коуту



На 67-й хвилині був вилучений Антоніо Хосе Раїльйо (Мальорка) (друге попередження).