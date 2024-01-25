Іспанія

Гравець є одним з головних лідерів у складі чемпіона Ла Ліги.

Барселона заплатить 5 мільйонів євро Лас-Пальмасу за досягнення Педрі у команді, який зіграв 100-ий матч - повідомляє Relevo.

В момент трансферу сума була 22 мільйони євро, але туди були включені бонуси, один із яких активувався завдяки частим виступам у складі іспанського гранду.

Також Лас-Пальмас матиме 15% у разі відходу Педрі до іншого клубу.

Цього сезону 21-річний гравець провів 16 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.