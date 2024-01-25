Англія

Обидва футболісти пропустять найближчий кубковий матч.

Захисник Челсі Мало Гюсто та нападник Крістофер Нкунку відновилися після травм, повідомляє прес-служба "синіх".

Нагадаємо, Нкунку не з'являвся на полі з 31 грудня через пошкодження стегна. Незадовго до того француз відновлювався від травми протягом п'яти місяців. Гюсто отримав м'язову травму 13 січня, у матчі АПЛ із Фулгемом (1:0).

Обидва футболісти працюють у загальній групі без обмежень, але їхня участь у майбутній грі з Астон Віллою в Кубку Англії поки що виключена.

"Можливо, у середу вони будуть доступні для матчу з Ліверпулем. Нам потрібно подивитися, як вони прогресують у найближчі кілька днів. Ми налаштовані позитивно, але подивимося. Завтра їх не буде", — сказав головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно.

У нинішньому сезоні Гюсто провів 19 матчів, у яких віддав чотири асисти. На рахунку Нкунку чотири зустрічі та один забитий м'яч.

Нагадаємо, матч Челсі — Астон Вілла відбудеться завтра, 26 січня, о 21:45 за київським часом.