Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 25 січня 2024 року, 22:00.
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26 січня 2024, 00:49
Атлетіко із скасованим пенальті в компенсований час здолав Севілью в чвертьфіналі Кубка Іспанії.
Команда Дієго Сімеоне у важкому домашньому матчі обмежилась одним голом.
Огляд матчу:
Атлетіко — Севілья 1:0
Гол: Депай, 79
На 26-й хвилині Антуан Грізманн (Атлетіко) не забив пенальті (промах).
Атлетіко: Облак — Моліна (Льоренте, 56), Хіменес, Вітсель, Ермосо, Ліно — Де Пауль, Коке, Сауль (Барріос, 56) — Мората (Депай, 66), Грізманн (Корреа, 65).
Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу. 69), Маркао, Рамос, Ньянзу, Педроса (Акунья, 83) — Сумаре, Соу (Мір, 83), Торрес (Ракітич, 51) — Ромеро (Ламела, 70), Окампос.
Попередження: Хіменес, Ермосо, Коке — Торрес, Педроса, Ламела, Ракітич.