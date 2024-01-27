Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру Прімери, який пройде 27 січня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Лас-Пальмас та Реал Мадрид.

ЛАС-ПАЛЬМАС — РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 27 СІЧНЯ, 17:15. ЕСТАДІО ГРАН КАНАРІЯ, ЛАС-ПАЛЬМАС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР ГРАДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

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Реал Мадрид приїжджає на Канарські острови, щоб зустрітися з Лас-Пальмасом, який демонструє хороші результати. Календар в іспанського гранду є непростим, тому може бути цікаво глянути на його кондиції.

Канарський колектив забиває багато голів на власній арені, а Реал пропустив принаймні один гол в попередніх п’яти матчах.

Не зіграє один із лідерів команди Карло Анчелотті Джуд Беллінгем, в опонента також є декілька пошкоджень головних гравців.

У 9 з попередніх 10 матчів між Лас-Пальмасом і Реалом було забито як мінімум декілька голів. Клуби добре грають в атаці, тому висока результативність може бути і в цій зустрічі.

У даному протистоянні цього століття в більшості вигравав Реал або ж були нічиї. Цього сезону Мадрид переміг з рахунком 2:0. У сезоні-2018/2018 була схожа картина, дві перемоги з рахунком 3:0.

Глобально Реал також має перевагу над Лас-Пальмасом. Наразі обидві команди зустрічалися 73 рази, а столична команда виграла аж 50 ігор. Лас-Пальмас був кращим лише у 8 матчах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Ерцог, Мармоль, Кардона — Рамірес, Муньйос, Перроне, Родрігес, Молейро — Ель-Хаддаді

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос, Діас — Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Араухо, Коко, Лемос, Мфулу, Рамірес — Куртуа, Мілітао, Алаба, Беллінгем

Під питанням: Курбело, Сінкгравен — ..

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