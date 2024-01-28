Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру Прімери, який пройде 28 січня та розпочнеться о 15:00.

У рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Сельта та Жирона. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

СЕЛЬТА — ЖИРОНА

НЕДІЛЯ, 28 СІЧНЯ, 15:00. ЕСТАДІО БАЛАЇДОС, СЕЛЬТА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРІО ЛОПЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

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Наразі Жирона йде лідером чемпіонату, а Сельта хоче знаходитися вище у таблиці. У рамах Кубку Іспанії несподіванка Прімери не змогла виграти в Мальорки і тепер може сконцентруватися на чемпіонаті.

А ось колектив Рафаеля Бенітеса демонструє непогану гру, втім не може здобути результат. У деяких матчах галісійська команда виглядала добре у атаці, але пропускає достатньо і через це йде низько.

Враховуючи невелику ротацію від Мічела Жирона має бути добре готова до цього матчу. Артем Довбик і Віктор Циганков далі виконують результативні дії і разом з усією командою намагаються рухатися до титулу.

Дуже важливо, що несподіванка Ла Ліги вміє здобувати бали на завершальних етапах матчів. Багато перемог цього сезону було здобуто саме таким чином, що також додатково дозволяє говорити щодо клубу в контексті можливого чемпіонства.

За час виступів у Прімері ці команди забивали щонайменше один гол, Жирона також виграла тричі у чотирьох домашніх матчах у вищому дивізіоні.

Цього сезону нинішній лідер виграв з рахунком 1:0. Єдиним голом відмітився Янгель Еррера у доданий час другого тайму.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Сельта: Гуайта — Васкес, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Мінгеса, Тапіа, Дотор, де ла Торре — Аспас, Ларсен

Жирона: Гассаніга — Коуто, Якобішвілі, Блінд, Гутьєррес — Мартін, Еррера — Циганков, А. Гарсія, Савіо — Довбик

Не зіграють: Айду, Бамба, Вільяр — Вілья, Лопес, Рока, Хастін, Хуанпе

Під питанням: .. — Е. Гарсія

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