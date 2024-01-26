Іспанія

Луїс Енріке повернеться на батьківщину за рекордні гроші.

Вінгер Бетіса Луїс Енріке продовжить свою кар'єру у рідній Бразилії у складі Ботафого. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу 23-річного бразильця становитиме рекордні для бразильського клубу 20 мільйонів євро.

Зазначається, що вже сьогодні, 26 січня, буде підписано всі необхідні папери для переходу.

Нагадаємо, Енріке перебрався до Бетіса з Флуміненсе влітку 2022 року за 8 млн євро. За цей час він провів 63 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав десять асистів.