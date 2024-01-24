Німеччина

Досвідчений гравець приєднається до колективу Хабі Алонсо.

Центральний нападник Бетіса Борха Іглесіас невдовзі поповнить склад Баєра, передає журналіст Фабріціо Романо.

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

За даними Романо, клуби вже погодили оренду 31-річного іспанця. Лишилося тільки підписати всі необхідні документи.

Угода включатиме опцію викупу гравця за 8 мільйонів євро. Влітку 2019 року Бетіс віддав за нього Еспаньйолу 28 млн. Його контракт із "зелено-білими" розраховано до кінця червня 2026 року.

У цьому сезоні Іглесіас взяв участь у 18 матчах іспанського клубу у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, що Баєр був вимушений шукати нового гравця атаки, оскільки на три місяці через травму вибув один з їхніх лідерів Віктор Боніфас.