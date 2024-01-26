Тренер розповів кому довірить місце у воротах мадридського клубу в найближчому матчі.
Карло Анчелотті - Getty Images
26 січня 2024, 17:57
Карло Анчелотті хоче довіритися Андрію Луніну в наступному матчі чемпіонату Іспанії з Вільярреалом - повідомляє ресурс Madrid Xtra.
Наставник сказав наступне: "З Лас-Пальмасом гратиме Андрій Лунін".
Матч розпочнеться 27 січня о 17:15. Голкіпер добре зіграв у рамах суперкубку і допоміг Реалу виграти трофей.
Цього сезону 24-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах.