Карло Анчелотті хоче довіритися Андрію Луніну в наступному матчі чемпіонату Іспанії з Вільярреалом - повідомляє ресурс Madrid Xtra

Наставник сказав наступне: "З Лас-Пальмасом гратиме Андрій Лунін". 

Матч розпочнеться 27 січня о 17:15. Голкіпер добре зіграв у рамах суперкубку і допоміг Реалу виграти трофей. 

Цього сезону 24-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах. 