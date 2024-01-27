Іспанія

Відбувся черговий матч 22 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 22 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі не зміг обіграти Райо Вальєкано.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Загалом команди провели рівний матч без великої кількості моментів, при цьому гості жодного разу не влучили у ворота господарів поля.

Після 22 турів Сосьєдад набрав 36 очок і посідає шосте місце в Ла Лізі, а у Райо Вальєкано 24 бали та 13 рядок.

Реал Сосьєдад — Райо Вальєкано 0:0

Реал Сосьєдад: Реміро — Галан, Пачеко, Ле Норман (Алькотра, 83), Субельдія (Гонсалес, 62) — Захарян (Мендес, 29), Субіменді, Турр'єнтес, Ісагуїрре — Андре Сілва (Беккер, 62), Садік (Оярсабаль, 62).

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Еспіно, Лежен, Ернандес, Балліу — Чавварія, Валентін, Лопес, Паласон (Де Фрутос, 71) — Трехо (Нтека, 55), Камельйо (Перес, 71).

Попередження: Галан, Пачеко — Трехо, Балліу, Лопес, Нтека.