Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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28 січня 2024, 00:22
У рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги Бетіс вирушив до Мальорки.
Гості зуміли здолати господарів завдяки голу від Альтіміра.
Мальорка — Бетіс 0:1
Гол: Альтіміра, 45+1
Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт (Дані Родрігес, 58), Настасич, Раїльо, Лато (Хауме Коста, 79) — Морланес (Льябрес, 79), Саму Кошта (Маскарель, 36), Дардер — Абдон, Ларін (Мурікі, 58).
Бетіс: Руї Сілва — Бельєрін, Песселья (Вісус, 46), Сократіс, Абнер — Альтіміра, Кардосо — Луїс Енріке (Крус, 84), Іско, Діао (Родрі, 46) — Фекір (Вілліан Жозе, 67).
Попередження: Лато, 75, Хауме Коста, 90+5 — Руї Сілва, 79.