Іспанія

Команда Мічела здобула три важких очки у виїзному поєдинку.

Жирона в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії відправилась у гості до Сельти на Балаїдос. Мічел вирішив випустити з перших хвилин Артема Довбика та Віктора Циганкова, а також відзначаємо появу Крістіана Порту.

З перших хвилин команда Мічела заволоділа м'ячем та намагалась якнайшвидше відкрити рахунок в матчі. Перший гол міг статися, коли Савіо прорвався лівим флангом та навісив — Довбик пробив головою, але Гуайта перевів м'яч на кутовий. В наступному ж моменті Довбик пробив головою точно в кут після подачі з кутового, але Гуайта знов був на висоті!

Сельта впоралась зі стартовим натиском та мала свій момент - Мінгеса ввімкнувся правим флангом та потужно пробив в нижній кут, але Гассаніга врятував свою команду. Втім, каталонці все ж таки досягли свого. Порту отримав пас від Гутьерреса в штрафному та пробив точно в ближній кут — Гуайта не врятував. 0:1.

Сельта не знітилась та йшла вперед великими силами. В одному з моментів Ларсен виграв боротьбу в Арнау та пробив головою метрів з семи — Гассаніга перевів м'яч в поперечину. Трохи згодом Доувікас вирвався віч-на-віч з Гассанігою, але той вчасно зменшив відстань та врятував свою команду. Грецький нападник мав ще один момент, коли Арнау подарував йому м'яч, а той вийшов на побачення з Гассанігою та легко пробив в кут. Досвідчений голкіпер все прочитав та залишив свої ворота на замку.

Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги Жирони, а в другому таймі господарі поля намагались одразу створити небезпеку, але до дійсно гострих моментів справа не доходила. Команда Мічела була не настільки активною, як в першому таймі, тому також не могла серйозно загрожувати воротам супротивника.

Сельта намагалась провести фінальний штурм, але створювала не так багато небезпеки, щоб дійсно розраховувати на заліковий бал. Втім, на останній хвилині шанс був, але Гассаніга грамотно обрав позицію та парирував удар Рістіча з гострого кута. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував непросту перемогу каталонців.

Сельта — Жирона 0:1

Гол: Порту, 20

Сельта: Гуайта — Мінгеса, Домінгес, Старфельт (Дотор, 78), Нуньєс, Санчес (Рістіч, 66) — Тапіа (Родрігес, 78), де ла Торре (Жаїлсон, 66) — Аспас, Дjувікас, Ларсен

Жирона: Гассаніга — Коуту, Мартінес, Блінд, Гутьєррес — А. Гарсія, Еррера — Порту (Мартін, 69), Циганков (Валері, 83), Савіо — Довбик

Попередження: Жаїлсон — Блінд