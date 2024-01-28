Іспанія

Німець може очолити іспанську команду.

Колишній головний тренер Баварії та збірної Німеччини Хансі Флік може очолити Барселону, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Зазначається, що президент каталонського клубу Жоан Лапорт намагався умовити Фліка очолити команду в 2021 році. Після відмови німця був найнятий Хаві.

Напередодні Хаві оголосив про рішення залишити Барселону після закінчення сезону.

Нагадаємо, що 58-річний Флік перебуває без роботи після виходу зі збірної Німеччини у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що слідом за Хаві Барселону покине Серхі Роберто.