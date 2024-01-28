Німець може очолити іспанську команду.
ГАНС-ДІТЕР ФЛІК, GETTY IMAGES
28 січня 2024, 18:53
Колишній головний тренер Баварії та збірної Німеччини Хансі Флік може очолити Барселону, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Зазначається, що президент каталонського клубу Жоан Лапорт намагався умовити Фліка очолити команду в 2021 році. Після відмови німця був найнятий Хаві.
Напередодні Хаві оголосив про рішення залишити Барселону після закінчення сезону.
Нагадаємо, що 58-річний Флік перебуває без роботи після виходу зі збірної Німеччини у вересні 2023 року.
Раніше повідомлялося, що слідом за Хаві Барселону покине Серхі Роберто.