Іспанія

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Сельта зазнала мінімальної поразки від Жирони.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Порту, який і приніс до активу каталонської команди три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Жирона в 22 турі Ла Ліги-2023/24:

Сельта — Жирона 0:1

Гол: Порту, 20

Сельта: Гуайта — Мінгеса, Домінгес, Старфельт (Дотор, 78), Нуньєс, Санчес (Рістіч, 66) — Тапіа (Родрігес, 78), де ла Торре (Жаїлсон, 66) — Аспас, Дjувікас, Ларсен

Жирона: Гассаніга — Коуту, Мартінес, Блінд, Гутьєррес — А. Гарсія, Еррера — Порту (Мартін, 69), Циганков (Валері, 83), Савіо — Довбик

Попередження: Жаїлсон — Блінд