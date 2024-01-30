Іспанія

За нагороду українець побореться з чотирма своїми одноклубниками.

У Жироні оголосили п'ятьох претендентів на звання найкращого гравця клубу у січні, передає офіційна сторінка каталонців у Twitter.

Серед номінантів очікувано опинився і український нападник Артем Довбик. Протягом поточного місяця він відзначився трьома голами і двома асистами у матчах Ла Ліги та Кубка Іспанії.

Протистояти йому у голосуванні будуть півзахисник Іван Мартін, захисник Ян Коуту, нападник Порту та захисник Дейлі Блінд. Підтримати Довбика можна за посиланням.