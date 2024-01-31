Іспанія

Гравець найближчим часом очікується в Мадриді.

Напередодні з’явилась інформація про те, що мадридський Атлетіко зацікавлений у трансфері бразильського центрального захисника Валенсії Габріеля Паулісти.

І не встигла ця новина розійтись світом, як навздогін неї з’явилась інша — 33-річний виконавець, "матрацники" та "кажани" вже про все домовились і найближчим часом цей перехід має відбутись.

За пів року до завершення дії чинного контракту Пауліста за домовленістю сторін припинить виступи за Валенсію, де грав з літа 2017 року, та приєднається до Атлетіко.

У Мадриді на нього очікує угода до літа 2025 року.

У поточному сезоні Габріель відіграв 19 матчів.