Іспанія

Ексзахисник лондонського Арсеналу може продовжити кар'єру в Мадриді.

Захисник Валенсії Габріел Пауліста може змінити клубну прописку, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними інсайдера, оборонець має намір свою нинішню команду вже в поточне трансферне вікно. В підписанні футболіста зацікавлений мадридський Атлетіко. Між сторонами вже відбулися перемовини щодо ознайомлення з умовами угоди.

Також мадридський клуб розглядає варіант з підписанням захисника Челсі Трево Чалоба, але зависокий цінник відлякує "матрацників".

Взимку 2021 року Валенсія продовжила контракт з Паулістою до літа 2024 року.