Іспанія

Незабаром 17-річний українець розпочне новий етап своєї кар'єри.

Український голкіпер Ілля Волошин найближчим часом стане гравцем мадридського Реалу, повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, 17-річний українець вже прилетів до Мадриду, щоб поставити свій підпис під контрактом із "вершковими" до 2026 року.

🚨 Illia Voloshyn llega a las oficinas de Valdebebas para cerrar su contrato.



📝 El portero firmará con el Real Madrid hasta 2026.



📹 @marcosdlarocha. pic.twitter.com/30XoPsch9K — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024

Цього сезону Волошин провів 11 матчів за Райо Махадаонду, з яких вісім на нуль.

Нагадаємо, Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виступав з 2014 до 2019 року. Також він має досвід у молодіжній збірній України U-16.