Незабаром 17-річний українець розпочне новий етап своєї кар'єри.
Ілля Волошин, Райо Махадаонда
31 січня 2024, 14:58
Український голкіпер Ілля Волошин найближчим часом стане гравцем мадридського Реалу, повідомляє El Chiringuito TV.
За інформацією джерела, 17-річний українець вже прилетів до Мадриду, щоб поставити свій підпис під контрактом із "вершковими" до 2026 року.
Цього сезону Волошин провів 11 матчів за Райо Махадаонду, з яких вісім на нуль.
Нагадаємо, Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виступав з 2014 до 2019 року. Також він має досвід у молодіжній збірній України U-16.