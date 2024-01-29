Контракт з українцем було укладено минулого літа.
Ілля Волошин, twitter.com/theMadridZone
29 січня 2024, 20:27
Незабаром український воротар Ілля Волошин приєднається до молодіжної команди мадридського Реалу. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, контракт із 17-річним українцем, який виступає за Райо Махадаонду, був укладений минулого літа.
Видання називає український талант "новим Луніном" і порівнює його з Давідом де Хеа через його високий зріст і худу статуру.
Цього сезону Волошин провів 11 матчів, з яких вісім на нуль і лише в одній зустрічі пропустив два м'ячі.
Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виступав з 2014 до 2019 року. Також він має досвід у молодіжній збірній України U-16.