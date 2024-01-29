Іспанія

Контракт з українцем було укладено минулого літа.

Незабаром український воротар Ілля Волошин приєднається до молодіжної команди мадридського Реалу. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, контракт із 17-річним українцем, який виступає за Райо Махадаонду, був укладений минулого літа.

Видання називає український талант "новим Луніном" і порівнює його з Давідом де Хеа через його високий зріст і худу статуру.

Цього сезону Волошин провів 11 матчів, з яких вісім на нуль і лише в одній зустрічі пропустив два м'ячі.

Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виступав з 2014 до 2019 року. Також він має досвід у молодіжній збірній України U-16.