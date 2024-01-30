Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал виграв у непростій зустрічі на Канарських островах, а Барселона програла Вільярреалу в результативному матчі.

Результати туру

Реал зміг виграти у міцного Лас-Пальмаса на виїзді

Карло Анчелотті здивував своїм стартовим складом. До команди доєдналися Едуардо Камавінга і, перш за все, Дані Себальос. Їхня присутність у центрі поля мала надати більше енергії, особливо у побудові атак, але цього не було видно в першому таймі. У іспанського півзахисника був брак, не дуже вдало зіграли Браїм Діас і Родріго Гоес. Вінгер Реала змарнував чудову нагоду, після якої міг навіть отримати червону картку. Сесар Сото Градо вирішив не наказувати його і показав йому лише жовту картку після необдуманого удару Альваро Вальєса. Непогані шанси також мали Вінісіус (після передачі Родріго його спроба перекинути воротаря завершилася вдалим епізодом) і Рюдігер після кутового удару.

Перший тайм вийшов не на високому рівні. Не було акцентованого контролю з боку учасників матчу. Господарі добре грали з м’ячем, але до перерви не мали жодного удару в площину воріт гостей. Перед воротами Луніна було не дуже спокійно, але гості на половині Реала не вражали.

Втім, у другому таймі Реал вийшов абсолютно інакшим. Спершу Хаві Муньос найкращим чином використав для своєї команди пасивність Начо та млявість Крооса.

З таким результатом нічого було чекати і необхідно було робити зміни. Карло Анчелотті замінив Дані Себальоса та Браїма Діаса, а Феде Вальверде і Хоселу додали інтенсивності у атаці. Далі Вінісіус мав ще дві нагоди і скористався однією з них. Едуардо Камавінга зробив чудовий пас. Лас-Пальмас дещо знизив оберти, але і мадридський гранд не створював багато нагод. Тоді на допомогу прийшов кутовий. На 84-й хвилині Тоні Кроос подав у штрафний майданчик, а Орел'єн Чуамені чітким ударом головою забив другий м'яч. Завдяки цьому вдалося контролювати гру і не дозволити Лас-Пальмасу небезпечно атакувати на завершальному етапі матчу.

Реал Мадрид взяв три очки і був змушений справлятися без свого найкращого гравця. Перемога далася нелегко, адже суперник – як і слід було очікувати – грав непогано. Карло Анчелотті знову помилився при виборі стартового складу. Якщо вибір Браїма Діаса був очевидним, то присутність Дані Себальоса не дала Реалу серйозних дивідендів.

Навіть без Джуда Беллінгема вдалося здобути бали, але його креативу бракувало. Головні якості нового трансферу мадридської команди все ж таки дуже важливі у нинішньому колективі.

Вільярреал обіграв Барселону на її арені

Поразка в Кубку Короля від Атлетіка знову спричинила розгорання дискусій про майбутнє Хаві. Однак незабаром настав час грати з Вільярреалом. За відсутності Алехандро Бальде та через щільний графік відбулося кілька змін у складі. Ектор Форт грав на позиції лівого захисника, доповнюючи захисний блок у складі Жюля Кунде, Рональда Араухо та Андреаса Крістенсена. Оріоль Ромеу замінив Педрі в півзахисті, приєднавшись до Френкі де Йонга та Ілкая Гюндогана. Також була одна зміна в атаці — Ферран Торрес сів на лаву запасних, а Жоау Феліш зіграв поруч із Робертом Левандовські та Ламіне Ямалем.

Барселона могла програвати вже на третій хвилині, але гол Алекс Баени не зарахували через явний офсайд в нього. На іншому боці поля Жоау Феліш був дуже близький до голу, і Філіпу Йоргенсену довелося дуже постаратися для відбиття м'яча на кутовий. На 22-ій хвилині відзначився Жерар Морено, а повтори показали, що Алекс Баена зіштовхнувся з Жюлем Кунде за мить до голу. Однак арбітр скасував його через положення поза грою, яке, на відміну від фолу, було дуже сумнівним. Роберт Левандовські провів дуже невдалий матч, маючи лише 10 дотиків до м'яча та три точні передачі за 30 хвилин. Вся гра в атаці була побудована на Ламіне Ямалю та ривках Жоау Феліша між лініями.

На 42-ій хвилині Александер Серлот вирвався з-під опіки Оріоля Ромеу і зробив чудовий пас на Жерара Морено, який сильним ударом переграв Іньякі Пенью. Це було ще одним доказом, що Ромеу не в тій формі, яка потрібна для гри за Барселону. У першому таймі вся команда зіграла дуже невдало, виняток становив лише Ламіне Ямал, який доставляв чимало проблем захисникам Вільярреала. Це вказує на кризу у команді Хаві, тому що в такий момент довіра молодим гравцям не завжди виникає просто так і нерідко виходить через невдалі матчі.

У перерві Хаві зробив три заміни. Андреас Крістенсен, Оріоль Ромеу та Ектор Форт залишили поле, їх замінили Пау Кубарсі, Педрі та Жоау Канселу. Барселона спробувала сміливіше атакувати, і Ламіне Ямал мав шанс, але його удар головою пройшов вище. Тим часом на 54-ій хвилині Жоау Канселу дещо помилився, чим дозволив Ільясу Ахомашу вийти на ворота і переграти Іньякі Пенью. Ситуація для чемпіона Іспанії стала дуже складною. Ферран Торрес замінив Жоау Феліша, і Барселона нарешті відповіла своїм моментом. Ілкай Гюндоган скористався відскоком від Роберта Левандовські та точним ударом помістив м'яч у ворота. Господарі відчули, що можуть повернутися в гру, і атакували.

На 68-ій хвилині Ламіне Ямал блискуче обійшов суперника на фланзі, а потім зіграв на Ілкая Гюндогана, який цього разу пробив невдало. Однак м'яч дістався Педрі, який пробив під ближню штангу, зрівнявши рахунок. Через кілька хвилин підопічні Хаві вийшли вперед після того, як Ерік Баї головою переправив м'яч у свої ворота. На 79-ій хвилині Ламіне Ямал мав дуже хорошу нагоду, але його удар був занадто легким, щоб здивувати Філіпа Йоргенсена. У наступному моменті Вітор Роке також програв забіг голкіперу Вільярреала. Барселона не реалізовувала можливості, а гості ними скористалися. Не дуже вдало зіграв Пау Кубарсі, не витримавши положення поза грою, завдяки чому Гонсалу Гедеш на вільному просторі зміг впевненим ударом забити третій гол у матчі. Другу результативну передачу записав Александер Серлот.

У доданий час Ламіне Ямал спробував вдарити ще раз, але Філіп Йоргенсен не здивувався такій дії вінгера Барселони. Тим не менш далі команда Хаві виглядала незрозуміло. На початку Александер Серлот забив свій гол у матчі. Хосе Моралес збільшив рахунок до 5:3, а іспанський гранд знову не зміг виграти у рамках чемпіонату. Тренер оголосив про те, що залишить Барселону та буде шукати інший клуб. Наразі важко оцінювати цю новину, тому що на конрасті із іншими наставниками за декілька років його робота була непоганою, але враховуючи нинішній контекст це виглядає дещо логічно.

Жирона мінімально виграла в Сельти у виїзному матчі

Цього разу мінімальний успіх у матчі з Сельтою дозволив тримати чемпіонську ходу. Колектив Мічела далі є лідером у таблиці.

Перші хвилини матчу пройшли з перевагою Жирони. Команда створила кілька небезпечних моментів, зокрема за участю Артема Довбика. Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії (ділить перше місце з Джудом Беллінгемом) двічі небезпечно бив головою, але в обох випадках господарів врятував воротар Вісенте Гуайта. Спочатку він витяг м'яч з-під поперечини, а потім відбив удар українця після розіграшу кутового.

Сельта відповіла досить небезпечним ударом Оскара Мінгеси в ближній кут — воротар перевів м'яч на кутовий. Завдяки ньому несподіванці сезону вдалося забити. Порту легко втік до воріт і чітко вдарив під ближню штангу.

У другій половині першого тайму набагато небезпечніше атакувала Сельта. В одному епізоді воротар Пауло Гассаніга врятував після удару Йоргена Ларсена — м'яч рикошетом від руки голкіпера влучив у каркас воріт. А інший форвард господарів — Анастасіос Дувікас — із гарної позиції завдав дуже слабкий удар.

За підсумками першого тайму Жирона володіла м'ячем 68% ігрового часу, трохи частіше била по воротах (дев'ять ударів проти семи) і перевершила суперника за очікуваними голами (0,91 проти 0,45). При цьому гості цілком могли пропустити в другій половині тайму, але успіх у певних епізодах був на їхньому боці. Втім, і самі могли забивати більше одного м'яча за тайм.

Другий тайм вийшов набагато нуднішим. Моментів практично не було ні в тих, ні у інших. Але набагато важливіше, що команда Мічела знову очолила таблицю Прімери. Дивлячись на календар це вагомий результат на даній дистанції.

Коротко про інші матчі туру:

- Алавес обіграв Альмерію у виїзному матчі (3:0). Голи було забито у другому таймі.

- Реал Сосьєдад зіграв внічию з непростим Райо Вальєкано (0:0). Декілька моментів не реалізував баскський колектив.

- Бетіс мінімально обіграв Мальорку (1:0). Забитий гол відбувся у доданий час другого тайму і дозволив севільській команді виграти матч.

- Кадіс і Атлетік зіграли нульову нічию (0:0). На обидві команди було завдано не так багато ударів.

- Севілья та Осасуна зіграли результативну нічию (1:1). Сусо отримав червону картку.

- Атлетіко вдома зміг виграти в Валенсії (2:0). Голами відмітилися Самуель Ліно та Мемфіс Депай, Роман Яремчук зіграв більшу частину другого тайму, але не зміг відмітитися чимось вагомим.

- Хетафе вдома обіграв Гранаду (2:0). У другому таймі Мірто Узуні не реалізував пенальті і не дозволив своїй команді скоротити відставання в матчі.

Цікаві факти та статистика

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Інша статистика

Найкращий гол 22-го туру Прімери

Серхіо Альтіміра (Бетіс)

Найкращий гравець 22-го туру Прімери

Александер Серлот (Вільярреал) — 1+2 у матчі із Барселоною

Символічна збірна 22-го туру Прімери

Таблиця

Розклад наступного туру Прімери