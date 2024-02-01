Іспанія

"Матрацники" уникнули втрати очок.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Райо Вальєкано.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, авторами яких стали Рейнілдо Мандава та Альваро Гарсія.

Переможця ж цього протистояння визначив гол Мемфіса Депая на початку компенсованого до другого тайму часу, який і приніс до активу "матрацників" непрості три очки.

Атлетіко Мадрид — Райо Вальєкано 2:1

Голи: Рейнілдо, 35, Депай, 90+1 — Альваро Гарсія, 42

Атлетіко: Облак — Вітсель, Ермосо, Рейнілдо — Льоренте (де Пауль, 58), Вермерен (Моліна, 46), Барріос, Сауль (Коке, 69), Рікельме (Самуел Ліно, 58) — Депай, Корреа (Грізманн, 58)

Райо Вальєкано: Димитрієвський — Арідане, Лежен, Еспіно — Рацу (Балью, 64), Кіке Перес (Креспу, 64), Валентін, Чаваррія — Паласон (де Фрутос, 76), Альваро Гарсія (Трехо, 76) — Камельо (Фалькао, 83)

Попередження: Кіке Перес, 38, Паласон, 60, Чаваррія, 90+2