Важка перемога "блаугранас".
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01 лютого 2024, 11:24
У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги, каталонська Барселона на своєму полі мінімально переграла Осасуну (1:0). Головний тренер "синьо-гранатових" Хаві прокоментував перемогу своєї команди.
"Мені довелося втратити чимало нервів. За рахунку 1:0 ми мали забивати ще.
Ми маємо вимагати від себе більшого. Коли їх залишилося десять на полі, команда мала більше володіти м'ячем і перебувати на їхній половині. Нам не вистачало холоднокровності для того, щоб реалізовувати моменти.
Проте Барса непогано грала. Ми відкрили рахунок і мали два-три явні гольові моменти, але на жаль втратили їх.
Це дуже важливий момент для Вітора. Тільки уявіть його відчуття після першого голу за Барселону, який ще й став переможним. Для такого молодого гравця дуже важливо поступово освоюватись у нових умовах.
Думаю, сьогоднішній гол вплине на процес його адаптації. Роке – хороший юнак, який працює, грає легко та багато рухається. Він знає свої якості, а гол піде йому на користь за його впевненість та старання", — заявив іспанський фахівець.