Іспанія

Важка перемога "блаугранас".

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги, каталонська Барселона на своєму полі мінімально переграла Осасуну (1:0). Головний тренер "синьо-гранатових" Хаві прокоментував перемогу своєї команди.

"Мені довелося втратити чимало нервів. За рахунку 1:0 ми мали забивати ще.

Ми маємо вимагати від себе більшого. Коли їх залишилося десять на полі, команда мала більше володіти м'ячем і перебувати на їхній половині. Нам не вистачало холоднокровності для того, щоб реалізовувати моменти.

Проте Барса непогано грала. Ми відкрили рахунок і мали два-три явні гольові моменти, але на жаль втратили їх.