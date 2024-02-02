Іспанія

Досвідчений форвард ДР Конго став гравцем Бетіса.

Реал Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Седріка Бакамбу, права на якого раніше належали турецькому Галатасараю.

32-річний форвард перейшов до "зелено-білих" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2026 року. За неофіційною інформацією, сума трансферу Бакамбу до Бетіса склала 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Седрік Бакамбу вже має чималий досвід виступів в іспанській Ла Лізі завдяки проведеним трьом рокам у Вільярреалі (2015-2018).

У поточному сезоні досвідчений форвард провів на клубному рівні 16 поєдинків, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.