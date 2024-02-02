Іспанія

Гравець вражає хорошими виступами у іспанському чемпіонаті.

Артем Довбик теоретично цієї зими міг відправитися до іншого клубу з Жирони - повідомляє журналіст Ніл Сола.

Це розповів спортивний директор лідера чемпіонату Кіке Карсель, що зазначив інтерес до її лідерів у зимове трансферне вікно, серед яких був і Артем, втім дані варіанти не розглядалися у керівництві.

Жирона, що виграла черговий матч Ла Ліги, наразі йде на першому місці у таблиці, а Довбик є одним з найкращих бомбардирів.

Цього сезону 26-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах, забив 18 голів і віддав 6 асистів.