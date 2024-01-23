Іспанія

Статистичний портал відзначив українського форварда.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками 21-го туру іспанської Ла Ліги, до якої потрапив нападник збірної України та Жирони Артем Довбик.

26-річний українець відзначився хет-триком у ворота Севільї за шість хвилин, за що отримав від порталу оцінку 9,7.

Володарем більш високого балу у символічній збірній тижня став лише вінгер каталонської Барселони Ферран Торрес, який оформив хет-трик у ворота Бетіса.

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Символічна збірна 21-го туру Ла Ліги-2023/24 від WhoScored виглядає наступним чином:

Голкіпер: Мамардашвілі (Валенсія)

Захист: Коуту (Жирона), Мармол (Лас-Пальмас), Вітсель (Атлетіко Мадрид), Кардона (Лас-Пальмас)

Півзахист: Ямал (Барселона), Браїс Мендес (Реал Сосьєдад), Іско (Реал Бетіс), Ферран (Барселона)