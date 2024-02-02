Функціонер не хвилюється через чутки щодо керманича.
Мічел, Getty Images
02 лютого 2024, 20:53
Спортивний директор Жирони Кіке Карсель висловився щодо чуток про потенційний відхід із каталонського клубу його головного тренера Мічела, передає видання AS.
Функціонер зазначив, що в іспанського спеціаліста все добре, про що говорить ведення Жироною боротьби за чемпіонство.
"Відчуття, що хтось може прийти за Мічелом, мало мене хвилює. Я зосереджений лише на грі проти Реала Сосьєдад. Саме на цьому ми дійсно маємо бути зосереджені, а тренер є першим, кого це стосується. Він (Мічел) дуже спокійний та щасливий... єдине, про що він думає, це його контракт із клубом. Коли завершиться остання гра сезону, що завгодно може статися, і нам доведеться підготуватися до цього, хоча Мічел скаже вам те саме: він дуже зосереджений на Жироні. Він дуже розвинувся тут і вважає, що має майбутнє у Жироні. Він на 100% зосереджений на грі команди", — заявив Карсель.
Нагадаємо, ще до оголошення Хаві про те, що він залишить Барселону, коли завершиться поточний сезон, повідомлялося, що Мічел може очолити "блаугранас".