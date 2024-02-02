Іспанія

Функціонер не хвилюється через чутки щодо керманича.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель висловився щодо чуток про потенційний відхід із каталонського клубу його головного тренера Мічела, передає видання AS.

Функціонер зазначив, що в іспанського спеціаліста все добре, про що говорить ведення Жироною боротьби за чемпіонство.

"Відчуття, що хтось може прийти за Мічелом, мало мене хвилює. Я зосереджений лише на грі проти Реала Сосьєдад. Саме на цьому ми дійсно маємо бути зосереджені, а тренер є першим, кого це стосується. Він (Мічел) дуже спокійний та щасливий... єдине, про що він думає, це його контракт із клубом. Коли завершиться остання гра сезону, що завгодно може статися, і нам доведеться підготуватися до цього, хоча Мічел скаже вам те саме: він дуже зосереджений на Жироні. Він дуже розвинувся тут і вважає, що має майбутнє у Жироні. Він на 100% зосереджений на грі команди", — заявив Карсель.

Нагадаємо, ще до оголошення Хаві про те, що він залишить Барселону, коли завершиться поточний сезон, повідомлялося, що Мічел може очолити "блаугранас".