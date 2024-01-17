Іспанія

Між сторонами вже відбулось три зустрічі.

Головний тренер Жирони Мічел наступного сезону стане наставником Барселони. Про це повідомляє журналіст El Chiringuito TV Франсуа Галлардо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, між керівництвом "блаугранас" та 48-річним іспанцем уже відбулося три зустрічі, на яких обговорювалася можлива співпраця.

Також наголошується, що переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії.

Таким чином, Мічел, який очолює Жирону з 2021 року, може змінити Хаві після цього сезону.

Після 20 ігор Жирона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 49 балів. Барселона йде четвертою, відстаючи на вісім балів після 19 зустрічей.