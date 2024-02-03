Іспанія

Завершився перший поєдинок 23 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги Атлетік приймав Мальорку на стадіоні Сан Мамес у Більбао.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Берчіче. Трохи більше десяти хвилин захиснику Атлетіка знадобилося щоб забити вдруге. По перерві Гурусета довів рахунок до розгромного, а наприкінці матчу Муніаїн, який вийшов на поле з лави запасних, добив Мальорку.

Колектив Ернесто Вальверде не програє вдома протягом 11 матчів Ла Ліги, тоді як їхній опонент не знає смаку виїзних звитяг у турнірі вже 9 матчів поспіль.

Атлетік — Мальорка 4:0

Голи: Берчіче, 3, 16, Гурусета, 62, Муніаїн, 89

Атлетік: Сімон — де Маркос, Альварес, Паредес, Берчіче — Галаррета (Еррера, 68), Прадос — І. Вільямс (Арес, 82), Сансет (Хаурегісар, 79), Н. Вільямс (Муніаїн, 68) — Гурусета (Р. Гарсія, 79)

Мальорка: Райкович — Гонсалес (Відаль, 57), Вальєнт, Раїльйо, Копете (Мурікі, 46), Х. Коста — Санчес (Дардер, 57), Маскарель, Морланес, Родрігес (Л'ябрес, 76) — Ларін (Пратс, 76)

Попередження: Ларін