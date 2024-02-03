Іспанія

Таких умов не матиме жоден інший гравець клубу.

Чергове трансферне вікно позаду, однак французький нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе так і не перейшов до мадридського Реала, тож незабаром ми отримаємо продовження цієї саги.

"Бланкос" із свого боку роблять усе можливе, аби цей перехід стався якомога швидше.

Постійні контакти поміж представниками футболіста, чемпіонами Франції й "галактікос" уже стали буденною справою, а однією з останніх новин стала нова версія потенційного контракту для Мбаппе.

У плані зарплатні обійшлось без сенсацій — 15 млн євро на рік, що є наближеним до того, що отримують інші лідери Реала, Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем (10 – 12 млн євро).

За підписання угоди на рахунки Кіліана надійде солідний бонус у розмірі 60 млн євро.

Однак для Мбаппе Реал підготував ексклюзивний пункт, якого немає жоден інший гравець у контрактах із клубом, — 60% іміджевих прав, тоді як у всіх інших випадках клуб залишає їх у своєму розпорядженні повністю.

І все це заради того, аби компенсувати різницю в зарплатні в порівнянні з тим, що Мбаппе отримує в ПСЖ. Ідеться про 70 млн євро на рік.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, коли Мбаппе має визначитись із своїм майбутнім.