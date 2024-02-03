Іспанія

Новачок Атлетіко прокоментував перехід до мадридського колективу.

Зимове трансферне вікно для бразильського центрального захисника Габріеля Паулісти завершилось розірванням контракту з Валенсією та підписанням угоди з мадридським Атлетіко.

Напередодні 33-річний виконавець мав можливість поспілкуватись із пресою та поділився враженнями про цей трансфер.

"Усе відбулось дуже швидко. Ще минулої неділі я грав проти Атлетіко, а тепер я — гравець цього клубу й маю намір захищати емблему цього клубу.

Я готовий до випробувань. Атмосфера в роздягальні неймовірна. Я був здивований багатьма речами — це дуже теплий і сімейний колектив.

Ми не дуже багато говорили з тренером Сімеоне до цього, тому що в нас просто не було для цього достатньо часу. Але якщо я дійсно зіграю в дербі в неділю, то це буде просто фантастика. Я готовий до цього як фізично, так і морально.

Різницю на полі роблять також і вболівальники. Я грав на Метрополітано кілька разів. Був матч, коли ми вигравали 2:1, і вболівальники випромінювали таку енергію, яку неможливо передати, вони грали разом з командою проти нас.

Ми тоді провели чудовий перший тайм, а в другому таймі, із тою енергією вболівальників, відбулись речі, які я не можу пояснити. Моя тодішня команда в підсумку програла.

Я знаю, що таке грати проти цих трибун, а тепер я хочу відчути, що ці вболівальники будуть на моєму боці, і що саме вони мені зможуть дати. Я відчуваю, як це буде важко, але сподіваюсь продовжувати рости.

Грізманн? Це один із найкращих гравців у світі. Нарешті я не буду страждати від нього на полі. Тепер я хочу грати разом із ним в одній команді. Він дуже розумний гравець, уміє добре грати з м'ячем, уміє завершувати, у нього хороший пас, днями він віддав чудовий пас на Ліно.

У роздягальні, за той короткий час, що я тут, він мені здався наче дитиною: завжди жартує з товаришами по команді, це робить мене трохи більш розслабленим.

Я — новачок, тому завжди хвилююсь, але, коли він поруч, із його жартами та музикою, я відчуваю себе більш спокійним. Тепер я збираюсь насолоджуватись спілкуванням із ним.

Ми з сім'єю вирішили залишитись в Іспанії, бо їхати в іншу країну для них було важко, ми дуже щасливі тут бути. Цей трансфер був несподіванкою для всіх, і для моїх колишніх партнерів по Валенсії також. Але це футбольні речі, я зосереджений на грі тут, за Атлетіко, а моя сім'я та друзі дуже щасливі.

Реал? Це буде дуже важкий матч, адже вони дуже сильні суперники, але ми здатні їх перемогти. Якщо ми програємо, то занадто сильно відставатимемо, і нам буде важко потрапити в боротьбу за "золоті" медалі. Але якщо ми виграємо, то зможемо розігріти цей сезон Ла Ліги. Ось, про що ми зараз думаємо!", — заявив бразильський виконавець.

Матч Реал — Атлетіко відбудеться 4 лютого, о 22:00.