Іспанія

За "матрацників" бразилець виступатиме щонайменше до кінця сезону-2023/24.

Центральний захисник Габріел Пауліста приєднався до мадридського Атлетіко, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Валенсію 33-річний бразилець залишив на правах вільного агента. З "матрацниками" він підписав контракт, розрахований до кінця поточного сезону.

У попередньому клубі, до якого він приєднався влітку 2017 року, захисник провів 253 матчі. З "кажанами" Пауліста виграв Кубок Іспанії сезону-2018/19.

Протягом першої половини поточного сезону бразилець взяв участь у 19 матчах Валенсії у всіх турнірах.