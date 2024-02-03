Іспанія

Наступного сезону буде зроблено ставку на Тібо Куртуа та Андрія Луніна.

Кепа Аррісабалага не залишиться в Реалі наступного сезону, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, іспанець повернеться до Челсі. Його контракт не буде викуплений.

Також у клубі задоволені Андрієм Луніним та хочуть його зберегти. Карло Анчелотті робитиме ставку на Тібо Куртуа як основного голкіпера, але розраховує і на українця.

Щодо третього голкіпера, то ним стане Фран Гонсалес.

Цього сезону Лунін провів 14 матчів за Реал у всіх турнірах: він пропустив 12 голів і 6 разів зберіг їх сухими.