Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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04 лютого 2024, 18:59
У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Сельта вирушила на виїзд до Осасуни.
Гості здолали господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.
Осасуна — Сельта 0:3
Голи: Ларсен, 24, Де Ла Торре, 25, Дувікас, 90.
Осасуна: Еррера, Аресо, Хуан Крус, Давид Гарсія, Катена (Мохіка, 62), Пенья (Барха, 75), Мойсес Гомес (Орос, 62), Муньос, Ібаньєс (Арнаїс, 62), Будімір, Рауль Гарсія (Рубен Гарсія, 75).
Сельта: Гуаїта, Манкільо (Альєнде, 73), Нуньєс, Домінгес, Тапія, Рістіч, Жаїлсон, Бельтран, Мінгеса, Де Ла Торре (Санчес, 87), Ларсен (Дувікас, 62).
Попередження: Давид Гарсія (12), Барха (84).