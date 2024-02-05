Іспанія

Функціонер Барселони розповів про плани команди.

Каталонська Барселона в поточному розіграші іспанської Ла Ліги перебуває на віддалені від основної боротьби за чемпіонський титул, яка наразі точиться поміж Жироною та мадридським Реалом.

Однак спортивний директор "блаугранас" Деку закликає вболівальників не поспішати з висновками, натякаючи на те, що його команда все ще може здивувати до завершення сезону.

"Я хочу пояснити, що від команди в її поточному стані ми ніколи не вимагали перемог. Усе, що потрібно — це боротись. Тому що, коли ти добре це робиш, шанси на перемогу зростають.

Якщо ви запитаєте мене сьогодні про наші шанси в Ла Лізі, то я вважаю, що чемпіонат ще не закінчився для нас.

Суботня перемога дає нам певну надію на це. Наступні ігри перед Наполі теж будуть важливими, як для нас, так і для наших суперників.

Робота VAR? У мене багато сумнівів щодо цього питання. Це дезорієнтує глядача. Ми не знаємо, коли VAR втручається, а коли ні.

Треба бути дуже переконаним у своїй правоті, щоб сперечатись із суддею, що й відбулось у ситуації з Вітором Роке.

Я знаю, що написано в регламенті змагань, але це вилучення могло вплинути на хід гри. Ми подаватимемо апеляцію. Такі моменти, як із Роке, — це нормальна частина гри.

Справа Негрейри? Коли я грав, я відчував, що мені допомагали голи Самуеля Ето’о, фінти Ронні, передачі Іньєсти та Хаві, сейви Вальдеса, відбирання Пуйоля, керування грою від Маркеса, а не щось інше. Я не вірю в жоден вплив клубу на арбітрів", — заявив португальський функціонер.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Гранаду.