Іспанія

Бразилець може надовго потрапити за грати.

Найтитулованіший гравець в історії футболу бразилець Дані Алвес постав перед судом через звинувачення у зґвалтуванні. Про це повідомляє Washington Post.

За інформацією джерела, прокуратура вимагає для обвинуваченого дев'ять років в'язниці та компенсацію у розмірі 150 тис. євро.

Також повідомляється, що постраждала дівчина через нерви сильно схудла і обмежила коло спілкування. Зараз із нею працюють психологи. Крім того, захист Алвеса стверджує, що статевий акт був, але за згодою. Однак бразилець уже кілька разів змінював свою версію подій, що виглядає підозріло. Фінальне рішення щодо долі колишнього футболіста очікується сьомого лютого.

Нагадаємо, у січні 2023 року Дані Алвесу висунули звинувачення у зґвалтуванні 23-річної дівчини у нічному клубі Саттон у Барселоні.

Свого часу, бразилець Дані Алвес багато років вважався одним з найкращих правих латералів у світі. За свою довгу футбольну кар'єру він встиг пограти за такі європейські гранди, як Барселона, Ювентус та ПСЖ. Також на його рахунку 126 матчів та шість забитих голів у складі збірної Бразилії.