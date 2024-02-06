Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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06 лютого 2024, 00:35
У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Севілью.
Гості здолали господарів завдяки дублю від Юссефа Ен-Несірі.
Райо Вальєкано — Севілья 1:2
Голи: Паласон, 29 — Ен-Несірі, 19, 45.
Райо Вальєкано: Димитрієвський — Балью (Нтека, 86), Арідане, Лежен, Еспіно (де Фрутос, 86) — Паласон, Унаї Лопес (Креспо, 73), Валентін, Чаваррія (Трехо, 65) — Камельо (де Томас, 65), Альваро Гарсія.
Севілья: Нюланд — Навас (Хуанлу, 76), Баде, Маркао, Акунья (Орміго, 54) — Соу (Олівер, 54), Агуме (Меджбрі, 82), Сумаре, Окампос — Ен-Несірі, Ромеро (Педроса, 76).
Попередження: Креспо, 90+1 — Ромеро, 36, Акунья, 45+5, Меджбрі, 85.