Іспанія

Уругвайський футболіст виступав за іспанський клуб із 2015 року.

Хетафе на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Даміана Суареса.

Угода з 35-річним уругвайцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Суарес виступав за Хетафе із 2015 року. На його рахунку 295 матчів, чотири голи та 26 асистів.

Цього сезону Суарес провів 17 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Після 23 турів Хетафе набрав 30 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.