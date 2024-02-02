Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги, що відбувся 1 лютого 2024 року, 22:00.
Хетафе - Реал, gettyimages
02 лютого 2024, 11:50
У 20-му турі Ла Ліги Реал здолав Хетафе (2:0) та очолив турнірну таблицю, випередивши на два очки Жирону. Дублем в цьому матчі відзначився нападник "бланкос" Хоселу.
У наступному матчі Хетафе зіграє в гостях у севільського Бетіса, а на мадридський Реал очікує дербі проти Атлетіко. Чергове в цьому сезоні.
Огляд матчу:
Хетафе — Реал 0:2
Голи: Хоселу, 14, 56
Хетафе: Сорія — Джене (Ріко, 56), Дуарте (Латаса, 56), Альдерете — Суарес, Мілья, Максимович (Єллі, 88), Альварес — Кармона, Майораль (Мата, 88), Грінвуд.
Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер (Камавінга, 46), Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем (Карвахаль, 88) — Хоселу (Діас, 88), Вінісіус (Родріго, 75).
Попередження: Джене — Менді