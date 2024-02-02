Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги, що відбувся 1 лютого 2024 року, 22:00.

У 20-му турі Ла Ліги Реал здолав Хетафе (2:0) та очолив турнірну таблицю, випередивши на два очки Жирону. Дублем в цьому матчі відзначився нападник "бланкос" Хоселу.

У наступному матчі Хетафе зіграє в гостях у севільського Бетіса, а на мадридський Реал очікує дербі проти Атлетіко. Чергове в цьому сезоні.

Огляд матчу:

Хетафе — Реал 0:2

Голи: Хоселу, 14, 56



Хетафе: Сорія — Джене (Ріко, 56), Дуарте (Латаса, 56), Альдерете — Суарес, Мілья, Максимович (Єллі, 88), Альварес — Кармона, Майораль (Мата, 88), Грінвуд.



Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер (Камавінга, 46), Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем (Карвахаль, 88) — Хоселу (Діас, 88), Вінісіус (Родріго, 75).



Попередження: Джене — Менді