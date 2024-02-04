Іспанія

Відбувся черговий матч 23 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі поділив очки з Хетафе. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині зусиллями Мейсона Грінвуда, який реалізував пенальті. Однак на 35 хвилині господарі поля зрівняли цифри на табло завдяки голу Іско, який також реалізував одинадцятиметровий удар.

Таким чином, Бетіс набрав 35 очок і займає восьме місце в Ла Лізі, а у Хетафе 30 балів та 10 рядок.

Бетіс — Хетафе 1:1

Голи: Іско, 35 (з пенальті) — Грінвуд, 8 (з пенальті).

Бетіс: Сілва — Сантос (Міранда, 12), Папастатопулос (Ріад, 67), Песселья, Бельєрін — Алтіміра (Еззальзулі, 67), Іско (Карвалью, 82), Кардосо — Діао (Форнальс, 67), Родрігес, Фекір.

Хетафе: Сорія — Соса, Альдерете, Джене (Дуарте, 80) — Ріко, Сантьяго (Кармона, 70), Мілья, Мартін (Ангілері, 90+5) — Грінвуд, Мата (Аленья, 70), Латаса (Майораль, 46).

Попередження: Папастатопулос, Міранда, Діао, Іско, Алтіміра, Кардосо, Сілва — Соса, Мартін, Джене, Сорія.