Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 16 січня 2024 року, 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії баскський Атлетік у домашньому матчі переграв Алавес.

Команда Ернесто Вальверде потужно зіграла в атаці в першому таймі та залишила за собою гол посеред стартової половини гри.

Із цим доробком Атлетік увійшов до другого тайму, у якому Алавес намагався чинити спротив, але за цілком рівної гри другий м’яч суперників просто добив футболістів Луїса Гарсії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Алавес в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Атлетік — Алавес 2:0

Голи: Вільялібре, 28, 60.

Атлетік: Агірресабала, Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе (Берчиче, 70), Прадос (Гаурегісар, 87), Еррера, Сансет (Гомес, 78), Муніаїн (Арес, 78), Беренгер (Н. Вільямс, 70), Вільялібре.

Алавес: Сівера, Сола, Дуарте (Мараш, 76), Теналья (Марин, 77), Парада (Гомес, 87), Хаджі, Бенавідес, Антоніо Бланко (Діалло, 66), Сімеоне (Гуріді, 66), Омородіон, Алькаїн.

Попередження: Бенавідес (71), Марін (90).