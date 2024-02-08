Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 7 лютого 2024 року, 22:30.

У рамках півфіналу Кубка Іспанії баскський Атлетік переміг на чужому полі мадридський Атлетіко в першій частині дуелі.

"Матрацники" провели цілком пристойний матч у плані атаки, проте посеред першого тайму припустили результативної помилки за авторством Рейнілдо, і саме після цього були змушені постійно відіграватись.

"Леви" натомість відповіли відмінною грою в захисті й усе, що створили суперники, це кілька моментів за участі Грізманна, Морати та Депая, проте досвідченим форвардам цього вечора забити не судилось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Атлетік в півфіналі Кубка Іспанії-2023/24:

Атлетіко — Атлетік 0:1

Гол: Беренгер, 25 (пен.)

Атлетіко: Облак — Моліна (Льоренте, 57), Савич, Вітсель, Мандава (Ермосо, 46), Ліно (Рікельме, 83) — Барріос (Корреа, 73), Коке, Де Пауль — Депай (Мората, 58), Грізманн.

Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Галаррета, Прадос (Еррера, 60) — І. Вільямс (Єрай, 85), Сансет (Вільялібре, 53), Беренгер (Весга, 85) — Гурусета (У. Гомес, 53).

Попередження: Мандава, Де Пауль — Вівіан, Унаї, Галаррета