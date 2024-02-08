Іспанія

Вартість новачка за певних обставин може суттєво збільшитись.

Каталонська Барселона через усім відомі фінансові складнощі має дуже обережно поводить на трансферному ринку.

Проте цієї зими "блаугранас" не відмовили собі в задоволенні підписати контракт із талановитим бразильським нападником Вітором Роке за 40 млн євро, які надійшли на рахунки Атлетіко Паранаенсе.

18-річний виконавець майже одразу почав виправдовувати вкладення в нього, і вже має на рахунку два голи в семи матчах (127 хвилин).

Утім, його контракт, який розраховано до 2031 року, містить у собі певний пункт, який може дуже обтяжити життя Барселоні в майбутньому.

Барса наразі заплатила за Роке всього 5 млн євро, і продовжуватиме так само робити кожного наступного сезону до тих пір, поки не досягне позначки в 30 млн євро.

При цьому ще 25 млн євро, відповідно до контракту, заблоковано в якості бонусів, один із яких активується в той момент, коли Роке проведе 50% матчів за сезон.

Тоді на рахунки Атлетіко має надійти ще по 5 млн євро впродовж кожного з п’яти сезонів.

Ще 6 млн євро бонусів передбачено в разі, якщо Роке потрапить до трійки найкращих у голосуванні FIFA The Best (5 млн євро) та виграє Золотий м’яч (1 млн євро).