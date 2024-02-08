Іспанія

Функціонер Барселони розповів про зацікавленість клубу в півзахиснику.

Іспанський центральний півзахисник та капітан каталонської Жирони Алейш Гарсія цього сезону, як і весь клуб, перебуває на видноті через надзвичайно вдалі виступи.

26-річний виконавець завдяки своїй грі та лідерським якостям уже потрапив до поля зору чималої кількості клубів, одним із яких є сусідня за регіоном Барселона.

Проте в "блаугранас" наразі присутні всім відомі проблеми з грошима, тож особливої конкуренції потенційним покупцям вони скласти не зможуть. Хіба що обставини складуться на їхню користь та сам гравець буде хотіти змінити клубну прописку саме таким чином.

Однак наразі про останнє не йдеться, що розуміє, зокрема спортивний директор Барселони Деку.

"Алейш? Ми будемо оцінювати гравців, яких хочемо придбати, до кінця сезону.

Безумовно, Алейш Гарсія — хороший гравець і може бути досить корисним для нашого клубу. Але зараз у нього триває контракт із Жироною", — заявив португальський функціонер.

Тим часом Алейш провів 25 матчів, забивши тричі та чотири рази віддавши гольовий пас.