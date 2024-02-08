Іспанія

Мінімальна перемога басків.

У рамках першого матчу півфіналу Кубка Іспанії баскський Атлетік переміг на чужому полі мадридський Атлетіко (1:0). Головний тренер басків Ернесто Вальверде прокоментував переможну гру своєї команди.

"На цьому стадіоні завжди важко не тільки перемагати, а й взагалі грати. Атлетіко завжди прагне йти вперед і змушує вас захищатися. І це був типовий матч Кубку Іспанії. Зрештою ми впоралися.

Епізод із фолом Рейнілду? Я не переглядав цей момент на телевізорі. Але гравець Атлетіко увійшов обома ногами у Прадоса і з моєї позиції я думаю, що це повинна була бути червона картка", — заявив іспанський фахівець.

Матч відповіді між Атілетік Більбао та Атлетіко Мадрид відбудеться 29-го лютого, о 22:30 за київським часом.