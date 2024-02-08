Іспанія

Форвард підкорює Ла Лігу.

Український нападник каталонської Жирони, на рівні з усіма іншими партнерами, продовжують вражати своїми виступами іспанську Ла Лігу та місцевих уболівальників.

Тим часом прес-служба "червоно-білих" провела традиційне опитування серед фанів Жирони, попросивши їх визначити найкращого футболіста за січень 2024 року.

Претендентами на винагороду були захисники Дейлі Блінд, Ян Коуту, півзахисник Іван Мартін та нападники Артем Довбик і Крістіан Порту.

Голосування було швидкоплинним — усього три дні, але й цього вистачило для того, щоб український виконавець обійшов усіх конкурентів.

Зазначимо, що для Довбика це було третє поспіль визнання найкращим гравцем місяця.

За січень Артем провів чотири матчі, забив три голи та віддав один гольовий пас.