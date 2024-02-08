Іспанія

Всі пам'ятають матчі збірної України проти Вельса та Італії?

На центральний матч 24-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та каталонською Жироною призначено скандального рефері Хуана Мартінеса Мунуеру. Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, що це той саме арбітр, який був головним на ВАР під час стикового матчу за право участі на чемпіонаті світу-2022 між збірними Вельсом та України, в якому не був призначений пенальті у ворота "драконів" за фол на Андрії Ярмоленко та під час матчу відбору до чемпіонату Європи-2024 Україна-Італія, проігнорувавши порушення правил Крістанте на Мудрику в компенсований час за рахунку 0:0. В обох цих епізодах головні арбітри зустріч не зверталися за допомогою до відеоповторів, покладаючись на рішення Мунуери.

Зазначимо, що у попередньому турі Мартінес Мунуера працював на матчі Барселони та Алавеса (3:1) та вилучив з поля форварда "блаугранас" Вітора Роке, показавши йому дві жовті картки протягом п'яти хвилин.