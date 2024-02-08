Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас оцінив шанси на перехід Кіліана Мбаппе з ПСЖ у Реал на правах вільного агента.

Кілька тижнів тому я говорив, що ймовірність була близько 50%, зараз вона ще вища.

"Шанси на перехід Мбаппе — 55-60%.

З кожним днем, коли Мбаппе не підписує новий контракт із ПСЖ, цей відсоток збільшується", — наводить слова Тебаса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що 30 червня 2024 року у Мбаппе закінчується контракт із французькою командою.