Мічел розповів щодо готовності Артема Довбика зіграти у матчі із Реалом - повідомляє AS

"Тоні Вілья та Давід Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Дейлі Блінда та Янгеля Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Артем Довбик провів не дуже багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде на матч. 

Ми вже грали цього сезону без Артема Довбика, Віктора Циганкова, Алейша Гарсії. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найкращу версію. Команда готова провести дуже хорошу гру. Приїзд на Сантьяго Бернабеу у такому становищі – для нас мрія". 

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Жирони щодо дискваліфікації Мічела та Дейлі Блінда, тому вони не зіграють у важливому матчі Ла Ліги. 