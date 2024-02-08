Іспанія

Тренер розповів щодо можливої гри форварда у важливій зустрічі для його команди.

Мічел розповів щодо готовності Артема Довбика зіграти у матчі із Реалом - повідомляє AS.

"Тоні Вілья та Давід Лопес пропустять матч. Є дискваліфікації Дейлі Блінда та Янгеля Еррери. З іншими гравцями все гаразд. Артем Довбик провів не дуже багато тренувань в загальній групі, але віримо, що він приїде на матч.

Ми вже грали цього сезону без Артема Довбика, Віктора Циганкова, Алейша Гарсії. Виступали без найкращих гравців, а команда показала свою найкращу версію. Команда готова провести дуже хорошу гру. Приїзд на Сантьяго Бернабеу у такому становищі – для нас мрія".

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Жирони щодо дискваліфікації Мічела та Дейлі Блінда, тому вони не зіграють у важливому матчі Ла Ліги.